Тюменские терапевты научились выявлять наркозависимых

По словам начальника отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Светланы Сосновской, если терапевт заподозрил пациента в приеме алкоголя и наркотиков, он, сообщив об этом больному, отправляет данные в наркологическую службу. Поскольку принудительно вызвать на прием пациента наркологи не могут, они просто отмечают его в своей базе.