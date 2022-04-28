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Тюменские терапевты научились выявлять наркозависимых

28 апреля 03:31
Фото: 1Mi
Тюменские терапевты теперь выявляют больных наркоманией и алкоголизмом. В минувшем году для медиков первичного звена было проведено обучение и разработан алгоритм выявления людей, склонных к злоупотреблению наркотическими веществами.
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Тюмень

По словам начальника отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Светланы Сосновской, если терапевт заподозрил пациента в приеме алкоголя и наркотиков, он, сообщив об этом больному, отправляет данные в наркологическую службу. Поскольку принудительно вызвать на прием пациента наркологи не могут, они просто отмечают его в своей базе.

Ранее «Наш Город» писал, что за 2021 год в Тюменской области от отравления наркотиками умерли 250 человек. Первичная заболеваемость наркоманией была выявлена у 198 человек.

Всего в 2021 году на территории региона было зарегистрировано более 2,4 тысяч больных наркоманией. Большая часть из них — жители Тюмени и Тобольска.

За этот же период в Тюменской области изъяли свыше 200 килограммов запрещённых веществ.

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