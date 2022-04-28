Тюменские терапевты научились выявлять наркозависимых

По словам начальника отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Светланы Сосновской, если терапевт заподозрил пациента в приеме алкоголя и наркотиков, он, сообщив об этом больному, отправляет данные в наркологическую службу. Поскольку принудительно вызвать на прием пациента наркологи не могут, они просто отмечают его в своей базе.
Ранее «Наш Город» писал, что за 2021 год в Тюменской области от отравления наркотиками умерли 250 человек. Первичная заболеваемость наркоманией была выявлена у 198 человек.
Всего в 2021 году на территории региона было зарегистрировано более 2,4 тысяч больных наркоманией. Большая часть из них — жители Тюмени и Тобольска.
За этот же период в Тюменской области изъяли свыше 200 килограммов запрещённых веществ.