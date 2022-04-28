Спасатели МЧС потушили крупный пожар в торговом центре Ишима

Отметим, что ещё в марте 2018 года местный блогер утверждал, что ТВЦ «Гагаринский» по плотности заселения – самый большой торговый зал в городе. С одной стороны на него смотрят окна полицейского управления, с другой прокуратуры. Здание это «бочка с порохом под креслом городского головы».