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Спасатели МЧС потушили крупный пожар в торговом центре Ишима

28 апреля 15:49
Более 5 часов понадобилось спасателям МЧС, чтобы локализовать крупный пожар в ТВЦ «Гагаринский» в Ишиме. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, причины возгорания уточняются. Общая площадь пожара составила 4 800 квадратных метров, здесь работали 14 пожарных расчётов и 37 спасателей.

По словам местных жителей, на верхнем этаже здания расположен магазин «Детский мир». В момент тревоги все посетители и персонал покинули торговый центр. Ущерб от ЧП значительный, на месте инцидента работают дознаватели.

Отметим, что ещё в марте 2018 года местный блогер утверждал, что ТВЦ «Гагаринский» по плотности заселения – самый большой торговый зал в городе. С одной стороны на него смотрят окна полицейского управления, с другой прокуратуры. Здание это «бочка с порохом под креслом городского головы».

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#Александр Мязин#Видео
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