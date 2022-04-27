Ветеринар объяснил, как защититься от бродячих собак

Ветеринарный врач убежден: в наших силах заставить собак бояться. Тот, кто имеет под рукой палку или камень, может внушить бездомным псам страх смерти, а это самая нежелательная для зверей эмоция. К тому же, важно не показывать псам спину: именно это зрелище пробуждает у животных желание напасть и покусать бегущего.