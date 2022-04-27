Ветеринар объяснил, как защититься от бродячих собак

В разговоре с News.ru ветеринар Евгений Цыпленков объяснил, как надежно защитить себя и близких от бродячих собак. В частности, он рассказал, почему не стоит убегать, если вы встретили агрессивное животное.
Ветеринарный врач убежден: в наших силах заставить собак бояться. Тот, кто имеет под рукой палку или камень, может внушить бездомным псам страх смерти, а это самая нежелательная для зверей эмоция. К тому же, важно не показывать псам спину: именно это зрелище пробуждает у животных желание напасть и покусать бегущего.
Впрочем, Цыпленков подчеркнул, что местные власти тоже должны заниматься проблемой бездомных животных. В частности, серьезно сконцентрировать усилия на проблемах отлова, вакцинации и кастрации бродячих собак. Будучи вовремя предпринятыми, эти меры позволяют снизить агрессивность у дворовых псов.