В мае ПФР изменит порядок перечисления пенсий и социальных выплат тюменцам

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2021 году число тюменских пенсионеров сократилось на 2 600 человек. В настоящее время в Тюменской области насчитывается 405 105 пенсионеров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Из них большая часть - 366 468 человек получают страховые пенсии, 64 623 пенсионера работают.