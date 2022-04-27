В мае ПФР изменит порядок перечисления пенсий и социальных выплат тюменцам

После выходных, 4 мая ежемесячные выплаты поступят из средств материнского капитала, а 6 числа на расчётные счета поступят пенсии (тем, кому должны их выплатить 8 числа).
Почтовые службы в мае доставят пенсии в соответствии с графиком.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2021 году число тюменских пенсионеров сократилось на 2 600 человек. В настоящее время в Тюменской области насчитывается 405 105 пенсионеров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Из них большая часть - 366 468 человек получают страховые пенсии, 64 623 пенсионера работают.