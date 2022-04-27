Уроженец Ялуторовска Кирилл Сорокин погиб в спецоперации на Украине

Кирилл Сорокин родился в Ялуторовске в сентябре 1996 года, но затем его родители переехали в Югорск. Там он окончил девять классов школы № 6 и поступил в политехнический колледж. В 2016 году Кирилл был призван в армию для прохождения срочной службы, но затем он решил продолжить службу по контракту. Он служил в танковых войсках.