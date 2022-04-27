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Уроженец Ялуторовска Кирилл Сорокин погиб в спецоперации на Украине

27 апреля 09:25
Фото: 1Mi
Информацию о гибели Кирилла Сорокина разместили в официальном аккаунте правительства Югры. Военнослужащий был жителем Югорска, куда в детстве переехал с родителями. У него остались супруга и маленький сын.

Кирилл Сорокин родился в Ялуторовске в сентябре 1996 года, но затем его родители переехали в Югорск. Там он окончил девять классов школы № 6 и поступил в политехнический колледж. В 2016 году Кирилл был призван в армию для прохождения срочной службы, но затем он решил продолжить службу по контракту. Он служил в танковых войсках.

Губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова выразила соболезнования матери Кирилла, позвонив ей лично. Власти округа окажут семье погибшего поддержку, которые предусмотрены законодательством для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

Прощание с Кириллом состоялось в Югорске. В его школе организовали уголок памяти.

Ранее «Наш город» сообщал о 7 погибших на спецоперации тюменцах. На прошлой неделе стало известно о гибели выпускника Тюменского высшего военно-инженерного училища Григория Турубарова.

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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