Уроженец Ялуторовска Кирилл Сорокин погиб в спецоперации на Украине

Кирилл Сорокин родился в Ялуторовске в сентябре 1996 года, но затем его родители переехали в Югорск. Там он окончил девять классов школы № 6 и поступил в политехнический колледж. В 2016 году Кирилл был призван в армию для прохождения срочной службы, но затем он решил продолжить службу по контракту. Он служил в танковых войсках.
Губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова выразила соболезнования матери Кирилла, позвонив ей лично. Власти округа окажут семье погибшего поддержку, которые предусмотрены законодательством для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.
Прощание с Кириллом состоялось в Югорске. В его школе организовали уголок памяти.
Ранее «Наш город» сообщал о 7 погибших на спецоперации тюменцах. На прошлой неделе стало известно о гибели выпускника Тюменского высшего военно-инженерного училища Григория Турубарова.