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Новую школу в тюменском «Плеханово» достроят в 2023 году

27 апреля 08:26
Фото: тг-канал Александр Моор
Строительство новой школы на 1500 мест в микрорайоне «Плеханово» завершится 2023 году. В настоящее время уже проведены работы по подготовке свайного поля.
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Тюмень

Общая площадь здания составит порядка 20 тысяч кв. метров. Школа будет состоять из шести блоков разной этажности. На прилегающей территории обустроят поле для игры в хоккей и мини-футбол, комплекс для сдачи ГТО.

«Планируем ввести школу в строй в июле 2023 года», губернатор Тюменской области Александр Моор в тг-канале.

Напомним, строительство образовательного учреждения в микрорайоне «Плеханово» ведет ООО «Сипэк». Цена контракта составляет 1,33 млрд рублей.

Помимо новой школы в «Плеханово», еще три учебных заведения в 2023 году появятся в ЖК «Ново-Патрушево», микрорайоне «Ямальский-2» и жилом районе «Тура». Запланировано строительство 11 школ в сельских районах.

1 сентября в новом здании встретят День знаний ребята из поселка Богандинский Тюменского района.

В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.

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