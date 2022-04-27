Новую школу в тюменском «Плеханово» достроят в 2023 году

Общая площадь здания составит порядка 20 тысяч кв. метров. Школа будет состоять из шести блоков разной этажности. На прилегающей территории обустроят поле для игры в хоккей и мини-футбол, комплекс для сдачи ГТО.
«Планируем ввести школу в строй в июле 2023 года», губернатор Тюменской области Александр Моор в тг-канале.
Напомним, строительство образовательного учреждения в микрорайоне «Плеханово» ведет ООО «Сипэк». Цена контракта составляет 1,33 млрд рублей.
Помимо новой школы в «Плеханово», еще три учебных заведения в 2023 году появятся в ЖК «Ново-Патрушево», микрорайоне «Ямальский-2» и жилом районе «Тура». Запланировано строительство 11 школ в сельских районах.
1 сентября в новом здании встретят День знаний ребята из поселка Богандинский Тюменского района.
В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.
Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.