Более 15 тюменцев стали виновниками ландшафтных пожаров

16 виновников ландшафтных пожаров выявили с начала пожароопасного сезона в Тюменской области. В том числе, пять нарушителей — за минувшие выходные дни в Ялуторовском, Вагайском, Ишимском и Тюменском районах.

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