Более 15 тюменцев стали виновниками ландшафтных пожаров

Виновным в поджогах грозит дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет.
За минувшие сутки, по данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в регионе зарегистрировано два новых лесных пожара — в Тобольском и Исетском районах. Пожары локализованы, ведутся работы по ликвидации.
Накануне, за предыдущие сутки, было ликвидировано 3 лесных пожара на площади 14,7 га — в Бердюжском, Исетском и Тюменском районах.
Лесопожарная обстановка в Тюменской области находится под контролем. В регионе ежедневно проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности.
Ранее «Наш Город» писал, что 25 апреля в Ишимском районе пожарные ликвидировали два возгорания. Один пожар выявили днем, еще один — около 12-ти часов ночи. Площадь ликвидации в обоих случаях составила более 40 га.