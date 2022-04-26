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В Тюменской области живет почти 600 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 05:35
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Страшная авария на атомной электростанции в Чернобыле произошла 36 лет назад. На сегодняшний день в регионе проживает около тысячи человек, которые подверглись воздействию радиации. Почти 600 из них ликвидировали аварию на АЭС в 1986 году, сообщил глава Тюменской области.
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Тюмень

«Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала серьезным уроком для людей и вошла в историю. Остановить ядерную угрозу и уменьшить последствия аварии удалось благодаря самоотверженности, решимости и отваги тех, кто работал в зоне атомной электростанции. Среди них были и жители Тюменской области», — сказал губернатор региона Александр Моор.

Многих из тех, кто помогал ликвидировать аварию, уже нет в живых. Тюменцы хранят память об этих героях, возлагают цветы к мемориалу. Почти 600 участников ликвидации до сих пор живут на территории Тюменской области.

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В регионе проживают и те, кто подвергся радиации из-за чернобыльской и других радиационных аварий, ядерных испытаний. Таких людей в области порядка тысячи. «26 апреля — день, напоминающий об ответственности за недопущение трагических событий», — добавил Александр Моор.

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