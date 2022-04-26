В Тюменской области живет почти 600 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Страшная авария на атомной электростанции в Чернобыле произошла 36 лет назад. На сегодняшний день в регионе проживает около тысячи человек, которые подверглись воздействию радиации. Почти 600 из них ликвидировали аварию на АЭС в 1986 году, сообщил глава Тюменской области.

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