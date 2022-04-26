Пьяный житель тюменского села угнал катафалк, чтобы не идти домой пешком

Грузовой автомобиль ритуальной организации привлек внимание автоинспекторов во время вечернего патрулирования. Сотрудники остановили машину для проверки документов. Находившийся за рулем водитель был пьян. Кроме того, он не смог предоставить документы подтверждающие право собственности на автомобиль.
Из разговора с задержанным выяснилось, что он живет в деревне в 3 километрах от Упорово, и пришел в село пешком, чтобы купить сигареты. По его словам, он устал и поэтому решил воспользоваться автомобилем организации, в которой работает.
Тогда мужчина пробрался на служебную территорию, открыл гараж, завел машину ключами, которые были в замке зажигания, и поехал в магазин. Совершив покупки, он решил покататься по селу и был задержан сотрудниками ГИБДД.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.