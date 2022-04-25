В Тюмени на базе физико-математической школы создадут нейро-кластер для детей

Данный центр будет развиваться по трём основным направлениям. Одарённые дети могут заниматься IT-разработками.
Проект реализуется в рамках участия партнёров и Федеральногоцентр нейрохирургии в Тюмени, депздрава, лицея №93 и ТГМУ.
Ранее «Наш город» сообщал, что выпускные в школах Тюменской области пройдут очно. Образовательные организации имеют право создавать безопасные условия для пребывания юных тюменцев. Решения о формате проведения выпускных будут предварительно согласовываться с руководством.