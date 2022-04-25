В Тюмени на базе физико-математической школы создадут нейро-кластер для детей

С нового учебного года на базе физико-математической школы заработает лаборатория 3D-компетенций. На эти цели предоставлено новое оборудование, сообщает оперштаб. Это первый шаг для создания нейро-кластера для развития способности детей.

Данный центр будет развиваться по трём основным направлениям. Одарённые дети могут заниматься IT-разработками. Проект реализуется в рамках участия партнёров и Федеральногоцентр нейрохирургии в Тюмени, депздрава, лицея №93 и ТГМУ. Ранее «Наш город» сообщал, что выпускные в школах Тюменской области пройдут очно. Образовательные организации имеют право создавать безопасные условия для пребывания юных тюменцев. Решения о формате проведения выпускных будут предварительно согласовываться с руководством. Материалы по теме Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте в рамках соглашения с правительством ХМАО