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В Тюмени на базе физико-математической школы создадут нейро-кластер для детей

25 апреля 13:30
Фото: Оперштаб
С нового учебного года на базе физико-математической школы заработает лаборатория 3D-компетенций. На эти цели предоставлено новое оборудование, сообщает оперштаб. Это первый шаг для создания нейро-кластера для развития способности детей.

Данный центр будет развиваться по трём основным направлениям. Одарённые дети могут заниматься IT-разработками.

Проект реализуется в рамках участия партнёров и Федеральногоцентр нейрохирургии в Тюмени, депздрава, лицея №93 и ТГМУ.

Ранее «Наш город» сообщал, что выпускные в школах Тюменской области пройдут очно. Образовательные организации имеют право создавать безопасные условия для пребывания юных тюменцев. Решения о формате проведения выпускных будут предварительно согласовываться с руководством.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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