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В Тюмени продают квартиру стоимостью почти 82 миллиона рублей

24 апреля 04:00
Фото: 1Mi
Трехкомнатную квартиру площадью 310 кв.м продают на Авито в Тюмени за 81 млн 700 тыс рублей. Квартира находится в самом центре города — в квартале на пересечении улиц Первомайской, Советской и Сакко.

Всего в этом квартале расположено 70 квартир. Гибкие планировки создают особенный сценарий проживания в каждой из них. Можно спланировать пространство так, как хочется.

Площадь квартиры позволяет расширить традиционный набор функций — кухня, спальня, гостиная, и разместить до 20 видов помещений, например, мастер-спальня, ванная-спа, домашний офис, кухня-столовая с камином, комната для чтения и другие, — сказано в описании к объявлению о продаже.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлены на продажу четыре объекта культурного наследия. Начальная стоимость каждого из них составляет 1 рубль.

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