В Тюмени продают квартиру стоимостью почти 82 миллиона рублей

Всего в этом квартале расположено 70 квартир. Гибкие планировки создают особенный сценарий проживания в каждой из них. Можно спланировать пространство так, как хочется.
Площадь квартиры позволяет расширить традиционный набор функций — кухня, спальня, гостиная, и разместить до 20 видов помещений, например, мастер-спальня, ванная-спа, домашний офис, кухня-столовая с камином, комната для чтения и другие, — сказано в описании к объявлению о продаже.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлены на продажу четыре объекта культурного наследия. Начальная стоимость каждого из них составляет 1 рубль.