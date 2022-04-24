В Тюмени мужчина на самокате сбил ребенка

Ранее «Наш Город» писал, что 14 апреля, на улице Мельничная, 24 водитель на Mitsubishi Lancer сбил маленького велосипедиста. По предварительным данным, 8-летний мальчик не слез с велосипеда, переезжая в районе перекрестка проезжую часть. В результате наезда на него иномарки ребенок получил ушиб.