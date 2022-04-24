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В Тюмени мужчина на самокате сбил ребенка

24 апреля 11:32
Фото: 1Mi
Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло днем в субботу, 23 апреля. На улице Совхозная, 46 мужчина на электросамокате сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.
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Тюмень

Юный тюменец получил ушибы и ссадины. Сотрудников ГИБДД на место ДТП не вызывали. В инспекцию родители мальчика обратились позже. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят необходимые розыскные мероприятия, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 14 апреля, на улице Мельничная, 24 водитель на Mitsubishi Lancer сбил маленького велосипедиста. По предварительным данным, 8-летний мальчик не слез с велосипеда, переезжая в районе перекрестка проезжую часть. В результате наезда на него иномарки ребенок получил ушиб.

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#Новости#Тюмень#ГИБДД#Велосипедисты#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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