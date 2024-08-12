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Велосипедисты

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2024
12-летний тюменец попал под колеса иномарки
ЧП произошло в воскресенье, 11 августа, на улице Малыгина. Школьник переезжал проезжую часть дороги на велосипеде вне пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль Daewoo Nexia.
12 августа, 04:41
Самокатчиков и велосипедистов Тюмени взяли на контроль
В Тюменской области сегодня проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения велосипедистами и самокатчиками.
11 июля, 07:34
2023
Тюменский подросток сбил восьмилетнего ребенка, когда тот перебегал дорогу
Шестнадцатилетний велосипедист сбил восьмилетнего школьника вчера вечером на Широтной, 163.
20 июля 2023, 13:26
В излюбленном парке тюменцев перекроют пешеходные и велосипедные дорожки
Разметку на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на автостоянке в парке «Гилевская роща» будут наносить до 20 мая, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
15 мая 2023, 09:24
Первый светофор для велосипедистов установят в Тюмени
В Тюмени на улице Фармана Салманова появится первый в городе светофор для велосипедистов. Его установят на перекрестке улиц Заполярной и Фармана Салманова.
29 апреля 2023, 11:25
Замена камеры, обода или зубов? Тюменцев на самокатах предупреждают о ямах на дорогах
В паблике «ЧС Тюмень» горожанин предупредил владельцев велосипедов и самокатов о яме на велодрожке возле сквера Десантников, которую из-за тени сложно заметить.
22 марта 2023, 17:00

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