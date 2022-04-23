Тюменские реаниматологи спасли жизнь мужчины, потерявшего сознание в поликлинике

«Слаженная и эффективная работа мультидисциплинарной команды и оказанная специалистами Медицинского города экстренная медицинская помощь позволили вернуть не только жизнь пациента, но и его здоровье. Изначально для предотвращения развития инфаркта миокарда были созданы все условия, чтобы позже стало возможным перевести пациента в Областную клиническую больницу № 1 для проведения специализированного лечения», заведующая отделением анестезиологии и реанимации Татьяна Куцева.