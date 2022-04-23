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Тюменские реаниматологи спасли жизнь мужчины, потерявшего сознание в поликлинике

23 апреля 08:02
Фото: 1Mi
Тюменца, потерявшего создание в поликлинике, спасла от инфаркта команда анестезиологов-реаниматологов Медгорода. Обнаружила лежащего на полу мужчину медсестра. Не теряя ни секунды, она вызвала по телефону экстренного реагирования бригаду реаниматологов.

За жизнь мужчины боролись четверо врачей. На помощь своим коллегам экстренно стали присоединяться и другие сотрудники отделения.

Реанимационные мероприятия продолжались 1 час и 7 минут. Только после этого пациент пришел в сознание. Спустя 4 часа удалось добиться стабилизации состояния пациента, нормализации давления, пульса, сатурации.

Доктора провели все необходимые обследования пациента, выполнили эхокардиографию, исследование на кардиомаркеры. После сотрудники Медицинского города связались с Центром медицины катастроф, и пациента незамедлительно перевели в Областную клиническую больницу № 1, — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Слаженная и эффективная работа мультидисциплинарной команды и оказанная специалистами Медицинского города экстренная медицинская помощь позволили вернуть не только жизнь пациента, но и его здоровье. Изначально для предотвращения развития инфаркта миокарда были созданы все условия, чтобы позже стало возможным перевести пациента в Областную клиническую больницу № 1 для проведения специализированного лечения», заведующая отделением анестезиологии и реанимации Татьяна Куцева.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хирурги ОКБ № 1 успешно провели операцию младенцу с врожденным пороком сердца.

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