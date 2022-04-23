Тюменские реаниматологи спасли жизнь мужчины, потерявшего сознание в поликлинике

За жизнь мужчины боролись четверо врачей. На помощь своим коллегам экстренно стали присоединяться и другие сотрудники отделения.
Реанимационные мероприятия продолжались 1 час и 7 минут. Только после этого пациент пришел в сознание. Спустя 4 часа удалось добиться стабилизации состояния пациента, нормализации давления, пульса, сатурации.
Доктора провели все необходимые обследования пациента, выполнили эхокардиографию, исследование на кардиомаркеры. После сотрудники Медицинского города связались с Центром медицины катастроф, и пациента незамедлительно перевели в Областную клиническую больницу № 1, — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Слаженная и эффективная работа мультидисциплинарной команды и оказанная специалистами Медицинского города экстренная медицинская помощь позволили вернуть не только жизнь пациента, но и его здоровье. Изначально для предотвращения развития инфаркта миокарда были созданы все условия, чтобы позже стало возможным перевести пациента в Областную клиническую больницу № 1 для проведения специализированного лечения», заведующая отделением анестезиологии и реанимации Татьяна Куцева.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хирурги ОКБ № 1 успешно провели операцию младенцу с врожденным пороком сердца.