В музей направят фото советского солдата со свалки Тюмени

Фото нашли в августе прошлого года. Несколько месяцев его хранил у себя региональный оператор.
В ООО «ТЭО» о свалке мусора сообщила местная жительница. Еще до приезда экспертов прохожие обнаружили в мусоре старые фотографии. Их передали в один из музеев.
Снимок ветерана, о котором идет речь сейчас, находился не на видном месте. Его увидели только в ходе обследования незаконного сброса мусора.
По словам представителей управления по связям с общественностью ООО «ТЭО», выкинуть фото не поднялась рука. Изображение нужно чуть отреставрировать. В целом оно хорошо сохранилось. Может быть кто-то возьмет его в свой архив, или им заинтересуется музей.
Люди, готовые забрать снимок неизвестного ветерана, могут написать на страницу ООО «ТЭО» в социальной сети «ВКонтакте» или позвонить по телефону +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1102, 1688).