В музей направят фото советского солдата со свалки Тюмени

По словам представителей управления по связям с общественностью ООО «ТЭО», выкинуть фото не поднялась рука. Изображение нужно чуть отреставрировать. В целом оно хорошо сохранилось. Может быть кто-то возьмет его в свой архив, или им заинтересуется музей.