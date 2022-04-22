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В музей направят фото советского солдата со свалки Тюмени

22 апреля 12:48
Фото: ООО «ТЭО»
В административном центре Тюменской области на лесной свалке нашли фотографию неизвестного советского солдата.

Снимок решено передать в музей. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Фото нашли в августе прошлого года. Несколько месяцев его хранил у себя региональный оператор.

В ООО «ТЭО» о свалке мусора сообщила местная жительница. Еще до приезда экспертов прохожие обнаружили в мусоре старые фотографии. Их передали в один из музеев.

Снимок ветерана, о котором идет речь сейчас, находился не на видном месте. Его увидели только в ходе обследования незаконного сброса мусора.

По словам представителей управления по связям с общественностью ООО «ТЭО», выкинуть фото не поднялась рука. Изображение нужно чуть отреставрировать. В целом оно хорошо сохранилось. Может быть кто-то возьмет его в свой архив, или им заинтересуется музей.

Люди, готовые забрать снимок неизвестного ветерана, могут написать на страницу ООО «ТЭО» в социальной сети «ВКонтакте» или позвонить по телефону +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1102, 1688).

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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