В храмах Тюменской области пройдут Пасхальные богослужения в ночь с 23 на 24 апреля

В областной столице в Знаменском кафедральном соборе в субботу освящение куличей начнется с 13.00 и будет проходить каждые полчаса. В полночь здесь пройдет, также как и в других храмах, Крестный Ход и праздничная служба.
В Свято-Троицком мужском монастыре и Храме в честь Святителя Николая Чудотворца освящение пасхальной продукции начнется в 12.00, в Вознесенско-Георгиевском — с 17.00, в Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы — с 13.00. В Тобольске, Ишиме и Ялуторовске 23 и 24 апреля также пройдут церемонии освящения куличей и праздничные ночные богослужения.
Ранее «Наш Город» писал, что в продажу уже поступила пасхальная продукция от тюменских кондитеров. Прилавки магазинов пополнились праздничной выпечкой с цукатами, изюмом и белым шоколадом весом от 100 до 500 граммов.
Праздник Пасхи православные тюменцы отметят 24 апреля.