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В храмах Тюменской области пройдут Пасхальные богослужения в ночь с 23 на 24 апреля

22 апреля 09:02
Фото: 1Mi
Пасхальные богослужения и церемонии освящения куличей пройдут во всех храмах Тюменской области в предстоящие субботу и воскресенье, 23 и 24 апреля. Расписание опубликовал инфоцентр правительства региона.
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Тюмень

В областной столице в Знаменском кафедральном соборе в субботу освящение куличей начнется с 13.00 и будет проходить каждые полчаса. В полночь здесь пройдет, также как и в других храмах, Крестный Ход и праздничная служба.

В Свято-Троицком мужском монастыре и Храме в честь Святителя Николая Чудотворца освящение пасхальной продукции начнется в 12.00, в Вознесенско-Георгиевском — с 17.00, в Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы — с 13.00. В Тобольске, Ишиме и Ялуторовске 23 и 24 апреля также пройдут церемонии освящения куличей и праздничные ночные богослужения.

Ранее «Наш Город» писал, что в продажу уже поступила пасхальная продукция от тюменских кондитеров. Прилавки магазинов пополнились праздничной выпечкой с цукатами, изюмом и белым шоколадом весом от 100 до 500 граммов.

Праздник Пасхи православные тюменцы отметят 24 апреля.

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