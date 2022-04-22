Ликвидацию ДТП сымитируют сегодня на площади 400-летия Тюмени

Ранее «Наш Город» сообщал, что 21 апреля в Тюмени в районе перекрёстка улиц Дружбы и Ушакова столкнулись два дорогих внедорожника. Пострадавших удалось избежать, но ущерб от ДТП был значительным — «Кадиллак» лишился бампера.