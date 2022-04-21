В Тобольске вновь заработает паромная переправа

«Паромная переправа начинает работать с 22 апреля 06:00 часов утра. Рекомендуется быть аккуратными при планировании поездок»,уточнили в горадминистрации.
Напомним, в 2021 году переправу закрыли 24 ноября. После этого уложили временные мостки, организовали пешую переправу.
Но вечером 17 апреля 2022 года на этих мостках чуть не произошла трагедия. К тому моменту переправу уже закрыли, но люди продолжали ходить по настилу. Мостки сорвало, пока на них находились два человека.
К счастью, никто не пострадал. Горожан, попавших в неприятность, вытащили на берет сотрудники МЧС по Тюменской области.