nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске вновь заработает паромная переправа

21 апреля 09:53
Фото: Администрация Тобольска ВК
Ледоход на реке Иртыш закончен, в связи с этим с 22 апреля было решено открыть паромную переправу. Уже завтра житель и гости Тобольска смогут добраться на пароме до Бекерево, сообщили в городской администрации.

«Паромная переправа начинает работать с 22 апреля 06:00 часов утра. Рекомендуется быть аккуратными при планировании поездок»,уточнили в горадминистрации.

Напомним, в 2021 году переправу закрыли 24 ноября. После этого уложили временные мостки, организовали пешую переправу.

Но вечером 17 апреля 2022 года на этих мостках чуть не произошла трагедия. К тому моменту переправу уже закрыли, но люди продолжали ходить по настилу. Мостки сорвало, пока на них находились два человека.

В Тобольске на сорванных мостках на переправе через реку унесло двух человек
Узнать подробнее

К счастью, никто не пострадал. Горожан, попавших в неприятность, вытащили на берет сотрудники МЧС по Тюменской области.

Материалы по теме
В Тобольске сильный туман парализовал паромное сообщение. Видимость 15 метров. В Тобольске паромная переправа через Иртыш прекращает работу
#Новости#Река Иртыш#Переправа#Транспорт#Тобольск#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25