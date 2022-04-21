Тюменец избил пожилую женщину из-за самоката

«Бабушка гуляла с внуком, мальчик увидел у другого ребенка знакомый самокат. Женщина подошла и спокойным тоном попросила посмотреть, так как у внука такой самокат пропал утром около гимназии. Парень сказал, что не даст, это его самокат», — объяснили свидетели конфликта.
Пенсионерка заметила на самокате отметки, доказывающие, что эта вещь принадлежит её внуку. Тюменка попросила мальчика позвонить маме или папе, чтобы лично поговорить с ними. Школьник позвал своего отца, который пришел на площадку и сразу же ударил бабушку.
Жители Тюменской слободы отметили, что у пострадавшей сломан нос и порван рот. В социальных сетях они искали очевидцев, чтобы привлечь нападающего к ответственности.