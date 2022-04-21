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Тюменец избил пожилую женщину из-за самоката

21 апреля 06:30
Фото: "Тюменская слобода" ВКонтакте
На днях жители ЖК «Легенда парк» стали свидетелями конфликта, в ходе которого мужчина напал на пенсионерку из-за самоката. Атака тюменца попала на камеры видеонаблюдения. Женщина получила травмы рта и носа. Подробнее о ситуации рассказали в группе «Тюменская слобода» в соцсетях.
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Драка

«Бабушка гуляла с внуком, мальчик увидел у другого ребенка знакомый самокат. Женщина подошла и спокойным тоном попросила посмотреть, так как у внука такой самокат пропал утром около гимназии. Парень сказал, что не даст, это его самокат», — объяснили свидетели конфликта.

Пенсионерка заметила на самокате отметки, доказывающие, что эта вещь принадлежит её внуку. Тюменка попросила мальчика позвонить маме или папе, чтобы лично поговорить с ними. Школьник позвал своего отца, который пришел на площадку и сразу же ударил бабушку.

Жители Тюменской слободы отметили, что у пострадавшей сломан нос и порван рот. В социальных сетях они искали очевидцев, чтобы привлечь нападающего к ответственности.

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