Тюменец избил пожилую женщину из-за самоката

«Бабушка гуляла с внуком, мальчик увидел у другого ребенка знакомый самокат. Женщина подошла и спокойным тоном попросила посмотреть, так как у внука такой самокат пропал утром около гимназии. Парень сказал, что не даст, это его самокат», — объяснили свидетели конфликта.