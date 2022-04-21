Мораторий на проверки бизнеса повлияет на сферу АПК в Тюменской области

Губернатор Тюменской области отметил важность моратория на проверки малого бизнеса. Они касаются и предприятий сферы АПК. Это позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу.

В Тюменской области мораторий действует в полном объёме. «Предприниматели смогут тратить больше сил на свой бизнес. Абсолютное большинство из них — добропорядочны, и выполняют нормативные документы»сообщил Александр Моор. Между тем в случаях угрозы жизни и здоровью возможность проведения проверок сохраняется. Ранее «Наш город» сообщал, что в июле ожидается снижение цен на местные овощи. Посевная компания в Тюменской области началась уже 6 апреля. Аграрии заменили около 9% тракторов и 6% комбайнов. Материалы по теме В РФ могут ввести мораторий на банкротство