Мораторий на проверки бизнеса повлияет на сферу АПК в Тюменской области

В Тюменской области мораторий действует в полном объёме.
«Предприниматели смогут тратить больше сил на свой бизнес. Абсолютное большинство из них — добропорядочны, и выполняют нормативные документы»сообщил Александр Моор.
Между тем в случаях угрозы жизни и здоровью возможность проведения проверок сохраняется.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июле ожидается снижение цен на местные овощи. Посевная компания в Тюменской области началась уже 6 апреля. Аграрии заменили около 9% тракторов и 6% комбайнов.