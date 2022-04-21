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Мораторий на проверки бизнеса повлияет на сферу АПК в Тюменской области

21 апреля 12:32
Фото: 1Mi
Губернатор Тюменской области отметил важность моратория на проверки малого бизнеса. Они касаются и предприятий сферы АПК. Это позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу.

В Тюменской области мораторий действует в полном объёме.

«Предприниматели смогут тратить больше сил на свой бизнес. Абсолютное большинство из них — добропорядочны, и выполняют нормативные документы»сообщил Александр Моор.

Между тем в случаях угрозы жизни и здоровью возможность проведения проверок сохраняется.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле ожидается снижение цен на местные овощи. Посевная компания в Тюменской области началась уже 6 апреля. Аграрии заменили около 9% тракторов и 6% комбайнов.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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