Тюменцы обнаружили пропажу решетки ливневой канализации

Впрочем, кражи ливневых решеток и крышек люков в Тюмени — явление не новое. Как рассказали в тюменском Водоканале, информацию о пропажах регулярно сообщают по телефону 540-940 и на сайте компании жители разных районов города.
На все обращения сотрудники предприятия реагируют оперативно — бригады сразу выезжают со всем необходимым оборудованием. В ведении Водоканала находятся лишь канализационные люки. Об открытых ливневках следует сообщать на сайте администрации Тюмени.
Сами горожане к кражам крышек люков и ливневых решеток относятся с юмором.
«Это портал и сейчас он открыт. Ацкий сотона утащил, он рядом живет», подписчики паблика VK ЧС Тюмень.
Однако некоторые тюменцы восприняли данный факт с беспокойством — отсутствие крышки можно не заметить, вследствие чего пострадать.