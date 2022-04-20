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Тюменцы обнаружили пропажу решетки ливневой канализации

20 апреля 05:01
Фото: ЧС Тюмень
Пропажу решетки ливневой канализации обнаружили сегодня утром жители Тюмени на пересечении улиц Воровского и Республики, 213. Кому понадобилась тяжеленная чугунная сетка — неизвестно.
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Тюмень

Впрочем, кражи ливневых решеток и крышек люков в Тюмени — явление не новое. Как рассказали в тюменском Водоканале, информацию о пропажах регулярно сообщают по телефону 540-940 и на сайте компании жители разных районов города.

На все обращения сотрудники предприятия реагируют оперативно — бригады сразу выезжают со всем необходимым оборудованием. В ведении Водоканала находятся лишь канализационные люки. Об открытых ливневках следует сообщать на сайте администрации Тюмени.

Сами горожане к кражам крышек люков и ливневых решеток относятся с юмором.

«Это портал и сейчас он открыт. Ацкий сотона утащил, он рядом живет», подписчики паблика VK ЧС Тюмень.

Однако некоторые тюменцы восприняли данный факт с беспокойством — отсутствие крышки можно не заметить, вследствие чего пострадать.

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#Новости#Тюмень#Дороги#Канализационный люк#Колодцы люки#Валентина Бурнашева#Происшествия
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