Три Ордена Пирогова получили тюменские медики за борьбу с коронавирусом

Стоит отметить, что с 2020 года опасной инфекцией заболели более 180 000 тюменцев. Около 4 200 из них скончались от коронавируса.
Госнаграды были удостоены: Сафарова Марина Галиевна (врач Лечебно-реабилитационного центра «Градостротель»), Федорова Эльвира Павловна (фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Городской поликлиники № 5) и Шалагина Надежда Георгиевна (медицинская сестра Городской поликлиники № 5).
«Уже подписано распоряжение о присвоении трем улицам города Тюмени имен этих замечательных медицинских работников»,сообщил губернатор Тюменской области.
На данный момент динамика заболевания в регионе идёт на спад. В день регистрируется около 130-150 пациентов с COVID. Между тем ежедневно от инфекции умирает от 1 до 3 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе на 14 марта охват прививками от коронавируса составил 92% от взрослого населения. Два компонента вакцины получили 1 083 019 тюменцев, прошли ревакцинацию 237 501 человек. Новый препарат получили 758 детей. На 15 апреля вакцинированы уже 1 167 387 тюменцев. Большинство ограничений, которые действовали из-за инфекции, были сняты.
Похожая ситуация наблюдается в других странах мира, рост активности вируса выявлен в Китае, Японии, Южной Корее и Сингапуре.