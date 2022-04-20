Группа «Открытие»: россиян сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Adidas и Apple

Среди иностранных брендов, уход которых для них наиболее критичен (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), россияне чаще всего называли IKEA (27%), Adidas, Apple, Procter & Gamble и Nestle (по 14%). От 10% до 13% опрошенных выразили беспокойство за ограничения в работе с Россией ASUS, McDonald’s, Sony, Coca-Cola, Volkswagen, Danone, Disney, L'Oreal. Лишь 13% заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании.