Группа «Открытие»: россиян сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Adidas и Apple

Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).
Среди иностранных брендов, уход которых для них наиболее критичен (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), россияне чаще всего называли IKEA (27%), Adidas, Apple, Procter & Gamble и Nestle (по 14%). От 10% до 13% опрошенных выразили беспокойство за ограничения в работе с Россией ASUS, McDonald’s, Sony, Coca-Cola, Volkswagen, Danone, Disney, L'Oreal. Лишь 13% заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании.
При этом 59% россиян в целом положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний. По мнению 35% из них, Россия легко сумеет заместить товары и сервисы этих брендов своими. Еще 24% заявили, что не пользовались их услугами.
Приобрести ценные бумаги российских компаний можно на бирже через брокерский счет «Открытие Инвестиции».
21% отнеслись к уходу международных компаний из России отрицательно, считая это неоправданным политическим решением. Еще 20% объяснили свое отрицательное отношение тем, что им будет не хватать товаров и сервисов ушедших компаний.
Большинство россиян поддерживают национализацию предприятий и магазинов, покинувших Россию иностранных компаний, но по принципиально разным причинам. 47% полагают, что такая мера позволит сохранить рабочие места. По мнению 23%, национализация должна стать наказанием за отказ работать в России. Больше всего сторонников национализации на Урале (80%), меньше всего в Москве и Московской области (59%). 18% против национализации, чтобы дать возможность ушедшим иностранным компаниям вернуться в Россию. Еще 13% считают национализацию нарушением закона.
64% опрошенных готовы пользоваться российскими аналогами известных международных брендов в случае, если удовлетворятся качеством их продукции. Ещё 17% готовы делать это в качестве меры личной поддержки отечественного бизнеса.
*Опрос проводился 12-18 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).
Справка об «Открытие Инвестиции»
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов - 417 тыс.