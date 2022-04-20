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Группа «ДДТ» отменила концерты в Тюмени

20 апреля 07:35
Фото: ddt-tour.ru
Группа «ДДТ» отменила два концерта в Тюмени. Информация о том, что выступления, запланированные на 20 и 21 апреля, не состоятся появилась сегодня. Причины отмены концертов неизвестны.

«Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены перенести концерт группы „ДДТ“ в Тюмени на февраль 2023 года в СК Центральный. Точную дату мы сообщим вам летом 2022, как только будет составлено расписание спортивных соревнований в СК Центральный», сообщили музыканты на официальном сайте группы.

По заверениям представителей группы «ДДТ», зрители могут вернуть деньги за билеты. Решившие же дождаться нового выступления получат лучшие места в СК «Центральный».

Ранее Наш Город сообщал, что в Тюменской области в этом году отменен фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который, как правило, проходил в середине лета в Тобольске. О том, что мероприятия в этом году снова не будет, написал на своей страннице в ВК организатор Алексей Колмаков. В объявлении было указано, что фестиваль перенесут на 2023 год.

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#Новости#Концерты#Группа ДДТ#Валентина Бурнашева#Общество
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