Группа «ДДТ» отменила концерты в Тюмени

Ранее Наш Город сообщал, что в Тюменской области в этом году отменен фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который, как правило, проходил в середине лета в Тобольске. О том, что мероприятия в этом году снова не будет, написал на своей страннице в ВК организатор Алексей Колмаков. В объявлении было указано, что фестиваль перенесут на 2023 год.