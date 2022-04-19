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Расписание движения дачных автобусов в Тюмени опубликовали городские власти

19 апреля 09:22
Фото: «НашГород»
Движение автобусов к садоводческим товариществам начнется 30 апреля. На дачных направлениях в летнем сезоне будут работать 57 автобусов в рабочие дни и 75 — в выходные, сообщили «Нашему городу» в администрации Тюмени.

75 автобусов будет работать по выходным. Основная масса автобусных маршрутов к дачным товариществам будет стартовать с остановок рядом с Центральным рынком, библиотеки имени Менделеева и завода «Медоборудование».

#Новости#Максим Карпиков#Город
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