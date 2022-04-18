Тюменцы пересаживаются на мотоциклы и мопеды

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на мототехнику. По данным сервиса, по России в целом в период с 1 по 13 апреля 2022 года спрос на мототехнику увеличился на 13,6% по сравнению со второй половиной марта и на 12,5% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост интереса к мототехнике по сравнению со второй половиной марта говорит о том, что в стране стартовал мотосезон, а прирост в годовом измерении может указывать на то, что россияне стали в целом чаще интересоваться покупкой мототранспорта.