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Тюменцы пересаживаются на мотоциклы и мопеды

18 апреля 04:36
Фото: 1MI
С 1 по 13 апреля средняя цена мопеда или скутера с пробегом в Тюмени выросла на 81,4% и составила 80 000 рублей. Средняя стоимость мотоцикла выросла на 9,4%, а его средняя стоимость составила 174 000 рублей. Это связано с ростом спроса на мотоциклы и мопеды. Тюменцы перестали покупать автомобили из-за дороговизны.
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Тюмень

Мотоциклы в Тюмени пользуются большим интересом покупателей, чем мопеды и скутеры: на долю первых в городе приходится 69,3% спроса, на долю вторых — 30,7%.

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на мототехнику. По данным сервиса, по России в целом в период с 1 по 13 апреля 2022 года спрос на мототехнику увеличился на 13,6% по сравнению со второй половиной марта и на 12,5% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост интереса к мототехнике по сравнению со второй половиной марта говорит о том, что в стране стартовал мотосезон, а прирост в годовом измерении может указывать на то, что россияне стали в целом чаще интересоваться покупкой мототранспорта.

Как отмечает руководитель проектов в Авито Авто Илья Зарембо, россияне все чаще предпочитают передвигаться на мотоциклах по городу: можно объехать пробки и нет проблем с парковкой. Также рост покупательского интереса к мототехнике связан с дефицитом и ростом цен на автомобили.

По данным Авито Авто, наиболее востребованы в городе дорожные мотоциклы: 41,1% спроса на мотоциклы в целом пришлось на этот класс. Средняя цена мотоцикла такого класса с пробегом в Тюмени в период с 1 по 13 апреля составила 157 000 рублей.

На втором месте по доле спроса — спортивные мотоциклы. Их доля в спросе составляет 27,7%. Средняя цена мотоцикла такого типа с пробегом в городе — 220 000 рублей.

Мотоциклы классов кросс и эндуро отвоевали долю рынка в 26,8% и заняли третье место по доле спроса на рынке мототехники с пробегом в Тюмени. Их средняя цена в городе — 169 000 рублей.

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