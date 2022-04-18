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Тюменцев приглашают проголосовать за вариант благоустройства Школьного сквера

18 апреля 07:30
Фото: 1Mi
В Тюмени стартовало голосование за вариант благоустройства Школьного сквера. Каким должен стать Школьный в будущем 2023 году тюменцы могут выбрать на портале 72.gorodsreda.ru до 30 мая.

На выбор представлено два варианта. Первый предусматривает строительство разновозрастных детских площадок, обустройство зон для занятия воркаутом, панна-футболом, скейт-парка.

Для любителей тихого отдыха предполагается обустроить уголки с гамаками и качелями-диванами. Найдётся место и для встречи четвероногих друзей человека на собственной площадке для выгула собак.

Отражено в проекте и дополнительное озеленение сквера: формирование искусственных холмов с зелёными насаждениями и посадка крупномерного хвойного дерева, которое можно будет украшать в новогодние праздники.

Входные группы планируется оснастить навигацией для более лёгкой ориентации в сквере.

Второй вариант также нацелен на разнообразие. Он предусматривает и разделённые по возрастному рейтингу детские площадки, и турники с тренажёрами для любителей спорта, и места для проведения мероприятий, и тихие уголки для ценителей отдыха без суеты.

Кроме того, в проекте запланировано обустройство зоны для зимних забав — горки с двумя плавными спусками и скалодромом, лыжни и т.д.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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