Тюменцев приглашают проголосовать за вариант благоустройства Школьного сквера

На выбор представлено два варианта. Первый предусматривает строительство разновозрастных детских площадок, обустройство зон для занятия воркаутом, панна-футболом, скейт-парка.
Для любителей тихого отдыха предполагается обустроить уголки с гамаками и качелями-диванами. Найдётся место и для встречи четвероногих друзей человека на собственной площадке для выгула собак.
Отражено в проекте и дополнительное озеленение сквера: формирование искусственных холмов с зелёными насаждениями и посадка крупномерного хвойного дерева, которое можно будет украшать в новогодние праздники.
Входные группы планируется оснастить навигацией для более лёгкой ориентации в сквере.
Второй вариант также нацелен на разнообразие. Он предусматривает и разделённые по возрастному рейтингу детские площадки, и турники с тренажёрами для любителей спорта, и места для проведения мероприятий, и тихие уголки для ценителей отдыха без суеты.
Кроме того, в проекте запланировано обустройство зоны для зимних забав — горки с двумя плавными спусками и скалодромом, лыжни и т.д.