Губернатор вручит денежные сертификаты тюменским спортсменам

«Все познается в сравнении. Ведь очень немногие из нас, практически здоровых, способны повторить хоть долю того, что делают на лыжне Николай и его товарищи по тюменской паралимпийской сборной. Они наглядно доказывают, что возможности человека определяются лишь силой его воли и могуществом духа», — отметил губернатор.