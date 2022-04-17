Губернатор вручит денежные сертификаты тюменским спортсменам

«Все познается в сравнении. Ведь очень немногие из нас, практически здоровых, способны повторить хоть долю того, что делают на лыжне Николай и его товарищи по тюменской паралимпийской сборной. Они наглядно доказывают, что возможности человека определяются лишь силой его воли и могуществом духа», — отметил губернатор.
Стоит отметить, что Николай Полухин является членом сборной России по спорту слепых. Он не раз становился победителем и призером Паралимпийских игр, этапов Кубка Мира, Чемпионатов и Кубков России. В этом году прошли Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске, где Николая Полухин завоевал бронзовую медаль.