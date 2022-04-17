nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор вручит денежные сертификаты тюменским спортсменам

17 апреля 11:09
Фото: 1Mi
В своем Telegram-канале губернатор Тюменской области рассказал, что собирается встретиться с Николаем Полухиным и другими победителями и призёрами Всероссийского паралимпийского турнира. Александр Моор обсудит с ними развитие спорта, поздравит с успешным выступлением, а также вручит денежные сертификаты.

«Все познается в сравнении. Ведь очень немногие из нас, практически здоровых, способны повторить хоть долю того, что делают на лыжне Николай и его товарищи по тюменской паралимпийской сборной. Они наглядно доказывают, что возможности человека определяются лишь силой его воли и могуществом духа», — отметил губернатор.

Стоит отметить, что Николай Полухин является членом сборной России по спорту слепых. Он не раз становился победителем и призером Паралимпийских игр, этапов Кубка Мира, Чемпионатов и Кубков России. В этом году прошли Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске, где Николая Полухин завоевал бронзовую медаль.

Материалы по теме
Александр Моор осмотрел новое здание тюменской школы № 30 на Московском трактеАлександр Моор поздравил победительницу конкурса педагоговГубернатор Моор в Ялуторовске проверил строительство путепровода
#Новости#Паралимпийцы#Спорт#Александр Моор#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25