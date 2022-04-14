Тюменцы копят на подержанные автомобили больше 2 лет

В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Быстрее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга — накопить на авто у них получится меньше, чем за три года. Дольше всего откладывать деньги потребуется в Республике Ингушетия (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).