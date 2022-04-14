Тюменцы копят на подержанные автомобили больше 2 лет

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом б/у авто стали стоить дороже на 40%, а зарплата выросла только на 9%.
«Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью»,сказал аналитик «Дрома» Алексей Гришин.
В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Быстрее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга — накопить на авто у них получится меньше, чем за три года. Дольше всего откладывать деньги потребуется в Республике Ингушетия (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).
Ранее «Наш город» писал о том, что каждый второй тюменец, владеющий автомобилем, мечтает о гараже для своего транспортного средства, а тех горожан, кто покупает новое жилье, беспокоит, предусмотрены ли на территории нового дома парковочные места.