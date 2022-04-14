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Тюменцы копят на подержанные автомобили больше 2 лет

14 апреля 05:03
Фото: 1Mi
По информации сайта «Дром», тюменцам нужно два года и два месяца откладывать 50% своего дохода, чтобы накопить сумму, которой хватило бы на покупку подержанной машины. В 2022 году средняя стоимость такого авто составила 730 тысяч рублей, а средний заработок жителя Тюменской области — 55 тысяч рублей в месяц.
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Тюмень

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом б/у авто стали стоить дороже на 40%, а зарплата выросла только на 9%.

«Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью»,сказал аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Быстрее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга — накопить на авто у них получится меньше, чем за три года. Дольше всего откладывать деньги потребуется в Республике Ингушетия (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).

Ранее «Наш город» писал о том, что каждый второй тюменец, владеющий автомобилем, мечтает о гараже для своего транспортного средства, а тех горожан, кто покупает новое жилье, беспокоит, предусмотрены ли на территории нового дома парковочные места.

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