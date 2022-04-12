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Жаль терять общение с аудиторией: тюменские блогеры переезжают

12 апреля 08:22
Фото: 1MI
В середине марта социальная сеть Instagram* была заблокирована Роскомнадзором на территории России. Из-за этого большинство пользователей потеряли возможность зарабатывать или публиковать свои работы. Редакция «Нашего города» связалась с местными звёздами Интернета и узнала их мнение о происходящем.
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Тюмень

Судебный процесс над компанией Meta*

11 марта Генеральная прокуратура России подала иск в суд, требуя запретить деятельность американской компании в стране и признать её экстремисткой. Причиной для подачи заявления стало решение Meta* разрешить публикации с призывами к насилию и убийству россиян.

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Через десять дней Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности компании, включая работу Facebook* и Instagram*. К концу месяца Роскомнадзор исключил данные платформы из реестра социальных сетей.

Что говорят тюменские блогеры?

Большинство пользователей, понимая, что им, возможно, предстоит переход в другие приложения, заранее начали создавать несколько альтернативных площадок. В частности, многие массово переместились в Telegram и «ВКонтакте», однако не все смирились с потерей любимого места с многомиллионной аудиторией.

По словам блогера Ольги Герасимовой, часть пользователей удалила запрещённые платформы со своих устроиств или перешла в другие приложения, а другая использует специальные сервисы для обхода блокировок.

«Если смотреть с точки зрения блогера, то вести другие соцсети так, как Instagram* не получится. Они сильно отличаются по функционалу: нет нужных инструментов для развития своих страничек», — говорит Герасимова.

Ольга отметила, что показы и охваты упали в несколько раз, а из-за отсутствия возможности ставить лайки под публикациями алгоритмы перестали работать и не рекомендуют их блоги региональным зрителям.

«Очень жалко потерять привычное общение с аудиторией. Instagram* принёс много новых людей в мою жизнь. Разные знакомства открыли разные возможности. Я любила свой блог и своих читателей», — резюмировала блогер.

Для большинства блогеров именно Instagram* являлся площадкой для комфортного общения с аудиторией. Как рассказала корреспонденту «Нашего города» блогер и тренер по голосу и ораторскому искусству Мария Кондратович, после блокировки соцсети уменьшилось количество лайков на публикациях.

«Безусловно, это отразилось на всей нашей работе. Мы вкладывали серьезные силы, финансы для поддержания активности и привлечения новой аудитории. Мы не списываем со счетов эту площадку. Я буду продолжать в ней работать, пока это не запрещено законом», — заявила она.

По словам Кондратович, ни Telegram, ни «ВКонтакте» не смогут заменить Instagram* по уровню вовлеченности в жизнь блогера или эксперта.

«Это сложно для нас, но мы будем искать новые решения, выходы, методы работы и параллельно развивать свои аккаунты в разрешенных соцсетях», — говорит блогер.

Что будет дальше?

Большинство блогеров пытается перейти на другую платформу и перевести на неё как можно больше подписчиков, чтобы полностью не потерять зрительскую активность. Но оставшиеся пользователи продолжают заходить в Instagram* при помощи VPN-сервисов и приложений.

Многие из тех, кто продавал через эти соцсети товары и услуги, потеряли возможность заработка. В подобной ситуации также оказались представители тюменского бизнеса. Как дальше, в условиях санкций, развивать в России бизнес, они обсудили на встрече «Деловой завтрак».

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Трудно со стопроцентной точностью предположить дальнейшее развитие событий, но не исключено, что люди будут вынуждены перейти на аналогичные платформы и начинать работу с нуля. Такого мнения придерживается видеоблогер Эдуард Филиппов.

«Всё перестроится к тому что есть, но всё что было раньше не вернуть. Найдутся новые возможности. Нужно развиваться с российскими компаниями, социальными сетями», - говорит Филлипов.

* компания Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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