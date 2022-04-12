Жаль терять общение с аудиторией: тюменские блогеры переезжают

«Безусловно, это отразилось на всей нашей работе. Мы вкладывали серьезные силы, финансы для поддержания активности и привлечения новой аудитории. Мы не списываем со счетов эту площадку. Я буду продолжать в ней работать, пока это не запрещено законом», — заявила она.