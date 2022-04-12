Страховой Дом ВСК заявил о растущем числе ЧП на дачах в период майских праздников

Минимум 50% такого рода ЧП связано с пожарами. При этом в большей части случаев из-за возгорания страдает не только сам дом, но и баня вместе с другими постройками, сообщает newsnn.ru. В прошлом году в ВСК только за 7 указанных месяцев произвели выплаты своим клиентам, дома которых потерпели ущерб из-за различных подобных происшествий, в размере свыше 141,7 млн руб.