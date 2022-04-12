Страховой Дом ВСК заявил о растущем числе ЧП на дачах в период майских праздников

Минимум 50% такого рода ЧП связано с пожарами. При этом в большей части случаев из-за возгорания страдает не только сам дом, но и баня вместе с другими постройками, сообщает newsnn.ru. В прошлом году в ВСК только за 7 указанных месяцев произвели выплаты своим клиентам, дома которых потерпели ущерб из-за различных подобных происшествий, в размере свыше 141,7 млн руб.
Больше всего страховых случаев с загородными домовладениями отмечено в Удмуртии - 15% обращений. 71% из них - повреждения в результате ураганного ветра. 20% связаны с ущербом из-за пожаров. Общий объем выплат ВСК в этом регионе с апреля по октябрь составил 8,15 млн руб.
В Республике Марий Эл зафиксировали 9% страховых случаев. Самая распространенная ситуация в этом регионе – повреждение кровли дома. Свыше 6 млн руб. выплат получили пострадавшие жители с апреля по октябрь от Страхового Дома ВСК. 8% обращений в компанию поступило от москвичей и жителей Московской области. 20% из них связаны с ущербом из-за пожаров. Лидеры по числу происшествий с частными домовладениями – Краснодарский край, Кировская, Тверская области, Республика Хакасия.
Как отметил заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК Артем Король, в страховом бизнесе всегда есть фактор сезонности. В период гололеда становится больше аварий с авто, зимой люди чаще обращаются из-за травм, весной и летом фиксируется множество страховых случаев, связанных с частными домовладениями, особенно в мае, июне и августе.
“Это связано и с природными катаклизмами: они являются причиной 43% происшествий, и с бытовыми ЧП. Так, в общей структуре обращений почти 33% приходится на пожары. Страхование имущества граждан является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка, за 2021 год сборы ВСК по данному виду выросли на 52%”, – заключил Артем Король.