Смартфон вместо терминала: предприниматели Тюмени подключают новый сервис Сбербанка

Уже больше сотни предприятий малого бизнеса в регионе по достоинству оценили сервис Сбера «Мобильный кассир». С его помощью можно экономить на оборудовании и сервисной плате, услуга заменяет терминал и кассу одновременно. Это подходит как индивидуальным предпринимателям, единолично осуществляющим расчёты, так и для организации работы сразу нескольких кассиров или операторов. Такой простой и удобный способ позволяет соблюдать требования 54‑ФЗ при работе с покупателями. Чтобы подключить услугу, необходимо заключить договор интернет-эквайринга со Сбером.