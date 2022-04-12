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Смартфон вместо терминала: предприниматели Тюмени подключают новый сервис Сбербанка

12 апреля 07:03
Фото: пресс-служба СберБанка
Предприниматели Тюменской области стали активно подключаться к сервису «Мобильный кассир» от Сбербанка, позволяющему использовать персональные гаджеты в качестве полноценного POS-терминала с возможностью фискализации.

За первый квартал 2022 года количество активных пользователей сервиса увеличилось в несколько раз. Продукт оказался наиболее востребован среди курьерских служб, владельцев кафе или небольших ресторанов, а также у представителей розничной торговли.

Сервис «Мобильный кассир» появился в 2021 году. Он позволяет предпринимателям использовать смартфоны в качестве смарт-терминалов для приема всех видов оплаты: наличными, банковскими картами или с помощью «Плати QR» от Сбера.

Одноименное приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и не требует дополнительного обучения. Предприниматели могут пользоваться приложением, даже если у них нет физической кассы. В этом случае настраивается фискализация через облачную кассу, и все данные о платежах хранятся в специальной базе данных. Чеки можно отправлять клиенту по номеру телефона или на почту.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Уже больше сотни предприятий малого бизнеса в регионе по достоинству оценили сервис Сбера «Мобильный кассир». С его помощью можно экономить на оборудовании и сервисной плате, услуга заменяет терминал и кассу одновременно. Это подходит как индивидуальным предпринимателям, единолично осуществляющим расчёты, так и для организации работы сразу нескольких кассиров или операторов. Такой простой и удобный способ позволяет соблюдать требования 54‑ФЗ при работе с покупателями. Чтобы подключить услугу, необходимо заключить договор интернет-эквайринга со Сбером.

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