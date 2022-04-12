билайн в 2021 году построил рекордное число базовых станций за свою историю

В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2 700 населенных пунктов страны, из них 70% это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. Базовые станции, построенные в 2021 году, создали более плотное покрытие в том числе за пределами областных столиц.