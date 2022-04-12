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билайн в 2021 году построил рекордное число базовых станций за свою историю

12 апреля 11:51
Фото: предоставлено билайн
билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват. Базовых станций, построенных только за 2021 год, может быть достаточно, чтобы покрыть площадь около сотни крупных мегаполисов.

Оператор наращивает темпы развития сети последние несколько лет. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G выросла почти в 3 раза, а в Тюменской области — в 3 раза.

В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2 700 населенных пунктов страны, из них 70% это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. Базовые станции, построенные в 2021 году, создали более плотное покрытие в том числе за пределами областных столиц.

Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. За четыре года клиенты билайн увеличили потребление трафика в 5 раз. Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми используя разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, пользоваться голосовой связью и другими форматами, помогающими чувствовать родственников и друзей рядом.

Амбициозные планы по развитию сети в 2021 году удалось реализовать в том числе за счет гибкого и оперативного управления, которое стало возможным после возвращения важных функций в технический блок из аутсорсинга. В результате масштабной стройки клиенты билайн стали передавать еще больше данных в сети скоростного интернета 4G. По итогам 2021 года через нее проходит 87% от общего интернет-трафика.

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