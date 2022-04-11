В Тюменской области работают почти 20 000 медиков

В прошлом году 46 врачей получили компенсацию за работу в сельской местности.
«На целевых направлениях в Тюменском государственном медицинском университете обучается более 730 студентов и 100 ординаторов. С 2017 года окончили обучение 629 целевиков»сообщают представители ведомства.
Восьмого апреля «Наш город» сообщал, что жители Тобольска, которые бы хотели воспользоваться по полису услугами стоматолога, стоят в очереди с трех часов ночи. «В лучшем случае» они могут получить возможность платного лечения.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.