58 пожаров зафиксировано за минувшую неделю в Тюменской области

Они помогали отключить аккумуляторные батареи, извлекали пострадавших из салонов попавших в ДТП авто, убирали с дороги вытекшие из машин жидкости.
«Двадцать один раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению»,уточнили в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал, что на прошлой неделе пожар, буйствовавший в квартире жилого дома на Лесобазе, унес жизнь одного человека. Кем он был, сейчас устанавливается, как и обстоятельства произошедшего. Вывести из огня удалось троих, пятеро были эвакуированы. Помимо состава огнеборцев из 24 человек, на месте действовали 4 звена Газодымозащитной службы.