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58 пожаров зафиксировано за минувшую неделю в Тюменской области

11 апреля 06:02
Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области сообщает, что на прошедшей неделе было зарегистрировано на территории региона 58 пожаров. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 29 раз.
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Тюмень

Они помогали отключить аккумуляторные батареи, извлекали пострадавших из салонов попавших в ДТП авто, убирали с дороги вытекшие из машин жидкости.

«Двадцать один раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению»,уточнили в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал, что на прошлой неделе пожар, буйствовавший в квартире жилого дома на Лесобазе, унес жизнь одного человека. Кем он был, сейчас устанавливается, как и обстоятельства произошедшего. Вывести из огня удалось троих, пятеро были эвакуированы. Помимо состава огнеборцев из 24 человек, на месте действовали 4 звена Газодымозащитной службы.

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