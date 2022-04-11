58 пожаров зафиксировано за минувшую неделю в Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что на прошлой неделе пожар, буйствовавший в квартире жилого дома на Лесобазе, унес жизнь одного человека. Кем он был, сейчас устанавливается, как и обстоятельства произошедшего. Вывести из огня удалось троих, пятеро были эвакуированы. Помимо состава огнеборцев из 24 человек, на месте действовали 4 звена Газодымозащитной службы.