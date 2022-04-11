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14-летний мотоциклист попал под Тюменью в ДТП

11 апреля 06:53
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В пресс-службе ГИБДД Тюменской области рассказали, что за минувшую неделю на дорогах региона случилось 33 дорожные аварии, в которых 2 человека скончались и еще 49 пострадали. Стали происходить первые аварии с мотоциклистами. 14-летний мотоциклист врезался в авто Toyota и травмировал руку.
Сюжет
Тюмень

Вчера, 10 апреля, в первое в этом году ДТП попали мотоциклисты, причем оба не имеют водительских прав.

Мотоциклист тридцати девяти лет, неверно оценив дорожные обстоятельства и погоду, рухнул с мотоцикла «Ямаха» на 5-м км Старотобольского тракта. Просто ссадинами он не отделался: в сообщении ГИБДД сказано, что у него рваные раны и иные повреждения.

Другой мотоциклист, более чем в два раза младше первого, 14-ти лет, не удержал надлежащей дистанции и устроил столкновение с машиной марки Toyota в микрорайоне Молодежный. У подростка травма руки, а все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают автоинспекторы.

Ранее «Наш город» писал о ДТП в конце ушедшей недели, в котором скончались два подростка: они и еще трое их знакомых ехали в автомобиле ВАЗ, когда в него врезался водитель Mazda. Сейчас над тюменцем, управлявшим иномаркой, начато следствие.

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