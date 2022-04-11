14-летний мотоциклист попал под Тюменью в ДТП

Вчера, 10 апреля, в первое в этом году ДТП попали мотоциклисты, причем оба не имеют водительских прав.
Мотоциклист тридцати девяти лет, неверно оценив дорожные обстоятельства и погоду, рухнул с мотоцикла «Ямаха» на 5-м км Старотобольского тракта. Просто ссадинами он не отделался: в сообщении ГИБДД сказано, что у него рваные раны и иные повреждения.
Другой мотоциклист, более чем в два раза младше первого, 14-ти лет, не удержал надлежащей дистанции и устроил столкновение с машиной марки Toyota в микрорайоне Молодежный. У подростка травма руки, а все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают автоинспекторы.
Ранее «Наш город» писал о ДТП в конце ушедшей недели, в котором скончались два подростка: они и еще трое их знакомых ехали в автомобиле ВАЗ, когда в него врезался водитель Mazda. Сейчас над тюменцем, управлявшим иномаркой, начато следствие.