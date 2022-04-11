14-летний мотоциклист попал под Тюменью в ДТП

Другой мотоциклист, более чем в два раза младше первого, 14-ти лет, не удержал надлежащей дистанции и устроил столкновение с машиной марки Toyota в микрорайоне Молодежный. У подростка травма руки, а все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают автоинспекторы.