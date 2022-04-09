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В Тюменской области заработал информационный портал для людей с инвалидностью

9 апреля 07:58
Фото: 1Mi
В регионе запустили единый информационно-просветительский портал для людей с инвалидностью «Социальный компас». На платформе тюменцы смогут найти необходимую информацию об различных организациях и услугах, куда входят здравоохранение, физическая культура, трудоустройство, образование и другие.

На данный момент на портале «Социальный компас» размещены данные 500 организаций, а также более 250 видов услуг. Пользователям предоставлена возможность умного поиска, который позволяет делать выборки организаций по критериям.

Стоит отметить, что на портале «Социальный компас» также размещены различные видеоуроки и информация о мероприятиях и проектах, доступных для людей с инвалидностью.

Информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

В 2021 году подключили некоторые населенные пункты к интернету, обеспечили доступ к всемирной паутине в социально значимых объектах и другое. А в текущем году интернет появится в 41 населенном пункте региона. Также жители региона проявляли желание подключить свои домохозяйства к сети физических и юридических лиц. В прошлом году поступило 1 500 заявок от тюменцев из труднодоступных населенных пунктов.

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