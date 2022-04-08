nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителя Тюменской области избили за долг в 1 500 рублей

8 апреля 10:39
Фото: 1Mi
Жителя Ишима избили за долг в 1 500 рублей, сообщает УМВД по Тюменской области. Кредитор требовал вернуть деньги в двойном размере и бил по голове. Обидчика задержали, он признал вину.

«Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы, а также штраф на сумму до 500 тысяч рублей»сообщили в ведомстве.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тобольский городской суд принял сторону кондуктора Гульшат Б. В её пользу было взыскано 10 000 рублей. Суд установил, что в июле 2021 года произошел конфликт в автобусе между кондуктором и гражданином, мужчина не стал надевать медицинскую маску. Произошедший инцидент он заснял на телефон и разместил на странице в соцсети со своими оскорбительными комментариями.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25