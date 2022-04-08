Жителя Тюменской области избили за долг в 1 500 рублей

Ранее «Наш город» сообщал, что Тобольский городской суд принял сторону кондуктора Гульшат Б. В её пользу было взыскано 10 000 рублей. Суд установил, что в июле 2021 года произошел конфликт в автобусе между кондуктором и гражданином, мужчина не стал надевать медицинскую маску. Произошедший инцидент он заснял на телефон и разместил на странице в соцсети со своими оскорбительными комментариями.