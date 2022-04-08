Тюменским бизнесменам резко снизили ставки по кредитам

Более того, по программам поддержки предприниматели могут получить деньги по ставке от 4 до 12%. Общая сумма фонда для займов пока не называется.
«Еще на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования»сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что сегодня ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Это может поспособствовать увеличению выдачи кредитов в РФ и снижению рисков для экономики в целом. Более того, валютный курс 8 апреля составил 74 рубля за доллар.