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Тюменским бизнесменам резко снизили ставки по кредитам

8 апреля 11:31
Фото: 1Mi
Тюменский бизнес может рассчитывать на серьёзное снижение ставок по кредитам, сообщает опрештаб. Местные банки выдали представителям МСП Тюмени почти 2 млрд займов под 13,5-15% годовых.

Более того, по программам поддержки предприниматели могут получить деньги по ставке от 4 до 12%. Общая сумма фонда для займов пока не называется.

«Еще на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования»сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что сегодня ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Это может поспособствовать увеличению выдачи кредитов в РФ и снижению рисков для экономики в целом. Более того, валютный курс 8 апреля составил 74 рубля за доллар.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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