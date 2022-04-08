«Синема Парк» приглашает на спецпоказ «Вне закона» и премьеру «Обратимая реальность»

11 апреля: «Вне закона»: спецпоказ фильма-квинтэссенции творчества Джима Джармуша на языке оригинала с субтитрами. Все сеансы пройдут с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
«Вне закона» — третья полнометражная работа Джармуша, повсеместно признанная одной из лучших в его карьере. Это характерная для него история об отщепенцах и неудачниках, чьи миры случайно соприкасаются в удивительных и абсурдных обстоятельствах. Сам Джармуш называет свой фильм «нео-битнической нуарной комедией», и, несмотря на центральный сюжет о побеге из тюрьмы, в его фокусе не действие, а характеры героев и их попытки буквально найти общий язык. Главные роли сыграли музыканты и друзья режиссера Том Уэйтс, чьи песни звучат в самой картине, и джазовый авангардист Джон Лури, а компанию им составил итальянец Роберто Бениньи, для которого «Вне закона» стал международным дебютом. Выразительные монохромные кадры Нового Орлеана и пейзажей американского юга запечатлел выдающийся оператор Робби Мюллер, в последующие годы неоднократно сотрудничавший с Джармушем. «Вне закона» участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и окончательно закрепил за Джимом Джармушем статус иконы американского независимого кино конца XX века.
В камере луизианской тюрьмы встречаются трое. Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром».Джек — мелкий сутенер, которого подставил конкурент. И Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и Боб предлагает устроить побег…
Возрастное ограничение: 16+
Что: «Вне закона»
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70
Когда: 11 апреля
13 апреля: всероссийская премьера фантастического триллера «Обратимая реальность» с Тимофеем Трибунцевым, Павлом Чинаревым, Верой Колесниковой и Антоном Филипенко.
Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мирс подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым.
Возрастное ограничение: 12+
Что: «Обратимая реальность»
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70
Когда: 13 апреля