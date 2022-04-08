Сбербанк рассказал, как безопасно за пару дней зарегистрировать права на квартиру

Сбербанк продолжает активно развивать свои электронные сервисы, которые делают процесс приобретения недвижимости проще и быстрее. Еще один удобный инструмент — сервис безопасные расчеты, он подходит тем, кто хочет обезопасить себя при передачи денежных средств во время сделки. Покупатель переводит необходимую сумму на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка. Центр недвижимости запрашивает информацию в Росресстре о регистрации сделки. После регистрации деньги зачисляются на счет продавца. Сервисы безопасные расчеты и электронная регистрация сделки доступны как клиентам, приобретающим имущество в Сбере, так и клиентам других банков.