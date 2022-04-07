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В Тюменской области треть строительных фирм понесла убытки на 192 млн рублей

7 апреля 08:36
Фото: 1Mi
Тюменьстат опубликовал инфографику, из которой следует, что 31% строительных компаний сделался убыточным, а убытки составили 192 миллиона рублей. Предприятиям, занимающимся оптовой и розничной торговлей в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, пришлось не лучше.

В этой области стали убыточными 29 % компаний, потеряв 390 млн рублей.

Но хуже всего положение дел оказалось у фирм, сосредоточенных на научной и технической деятельности: 53 % не получили выгоды и задолжали 51 559 млн рублей.

Лучше всего дела обстоят у организаций, оказывающих услуги по транспортировке и хранению: тут убытки понесли только 25% из них.

«Всего у организаций в Тюменском регионе, по данным на январь 2022 года, убытков зафиксировано на сумму в 9,9 млрд рублей»,отмечено в Тюменьстате.

#Новости#Тюменская область#Строительство#Убытки#Валерия Карашлийска#Экономика
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