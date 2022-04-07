В Тюменской области треть строительных фирм понесла убытки на 192 млн рублей

В этой области стали убыточными 29 % компаний, потеряв 390 млн рублей.
Но хуже всего положение дел оказалось у фирм, сосредоточенных на научной и технической деятельности: 53 % не получили выгоды и задолжали 51 559 млн рублей.
Лучше всего дела обстоят у организаций, оказывающих услуги по транспортировке и хранению: тут убытки понесли только 25% из них.
«Всего у организаций в Тюменском регионе, по данным на январь 2022 года, убытков зафиксировано на сумму в 9,9 млрд рублей»,отмечено в Тюменьстате.