В Тюменской области треть строительных фирм понесла убытки на 192 млн рублей

Тюменьстат опубликовал инфографику, из которой следует, что 31% строительных компаний сделался убыточным, а убытки составили 192 миллиона рублей. Предприятиям, занимающимся оптовой и розничной торговлей в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, пришлось не лучше.

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