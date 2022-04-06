Недалеко от Тюмени на Старотобольском тракте машины перекрыли полосы для движения

Сотрудники ГИБДД оградили проезжую часть конусами, машины получили повреждения передней части кузова. Ущерб от аварии небольшой. По всей видимости «Опель» не пропустил машину, которая двигалась по главной дороге, серьёзных последствий удалось избежать.
«У 35-летней водителя Тойоты травмы руки и внутренних органов. Обстоятельства ДТП выясняются»сообщили в Госавтоинспекции «Нашему городу».
Стоит отметить, что сегодня в областной столице произошло 3 ДТП, ночью инспекторы организовали погоню за «Заз Шанс». 18-летний водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но угодил в тупик.