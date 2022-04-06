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Недалеко от Тюмени на Старотобольском тракте машины перекрыли полосы для движения

6 апреля 11:56
Фото: АВТО Тюмень ДТП
Недалеко от Тюмени на Старотобольском тракте столкнулись две иномарки, сообщают очевидцы. Машины перекрыли полосы для движения, затор приходится объезжать по встречной полосе. Пострадал 35-летний водитель Тойоты.

Сотрудники ГИБДД оградили проезжую часть конусами, машины получили повреждения передней части кузова. Ущерб от аварии небольшой. По всей видимости «Опель» не пропустил машину, которая двигалась по главной дороге, серьёзных последствий удалось избежать.

«У 35-летней водителя Тойоты травмы руки и внутренних органов. Обстоятельства ДТП выясняются»сообщили в Госавтоинспекции «Нашему городу».

Стоит отметить, что сегодня в областной столице произошло 3 ДТП, ночью инспекторы организовали погоню за «Заз Шанс». 18-летний водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но угодил в тупик.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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