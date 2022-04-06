Денис Буцаев рассказал о внедрении на Байкале раздельного сбора мусора

Денис Буцаев уточнил, что работа РЭО вместе с администрацией Иркутской области предполагает деятельность в рамках нацпроекта «Экология», а также внедрение кластерного подхода, включающего в себя создание центров с заводами по переработке отходов и организацию ресайклинг-центров. Он также пояснил, что в течение следующих четырех лет в Приангарье будут построены шесть мусороперерабатывающих предприятий общей мощностью 649 тыс. тонн. Глава РЭО подчеркнул, что эти заводы могут быть введены в эксплуатацию даже раньше намеченного срока, и сообщил, что компания поддержит эти проекты финансово, по ним уже подписана дорожная карта.