Денис Буцаев рассказал о внедрении на Байкале раздельного сбора мусора

Поэтому к нему нужно относиться бережно и организовать здесь сбор и своевременный вывоз отходов. Буцаев рассказал, что РЭО совместно с властями Иркутской области и Бурятии подписали соглашение о развитии инфраструктуры регионов, на чьей территории находится крупнейшее пресноводное озеро континента, пишет kp.ru. По его словам, перспективные проекты в Иркутской области могут быть реализованы посредством концессионных соглашений, а финансирование планируется осуществить за счет средств облигационного займа ППК.
Денис Буцаев уточнил, что работа РЭО вместе с администрацией Иркутской области предполагает деятельность в рамках нацпроекта «Экология», а также внедрение кластерного подхода, включающего в себя создание центров с заводами по переработке отходов и организацию ресайклинг-центров. Он также пояснил, что в течение следующих четырех лет в Приангарье будут построены шесть мусороперерабатывающих предприятий общей мощностью 649 тыс. тонн. Глава РЭО подчеркнул, что эти заводы могут быть введены в эксплуатацию даже раньше намеченного срока, и сообщил, что компания поддержит эти проекты финансово, по ним уже подписана дорожная карта.
Также Денис Буцаев заявил, что на Байкале будет продолжена организация раздельного сбора отходов. По его словам, было закуплено 900 мусорных баков по правительственной субсидии, 142 из которых уже установлены. А еще в рамках экопросвещения РЭО организует этим летом три мероприятия по уборке берегов озера с привлечением волонтеров — добровольцев «Делай!», а также студентов и местных жителей. Уточняется, что всего в этих акциях примут участие около пятисот человек.
Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко объявила, что отходы с прилегающей к Байкалу территории будут регулярно вывозиться. А глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов заявил, что важность успеха экологической реформы на берегах Байкала очевидна, и наплыв туристов — вызов для властей региона.