В Тюмени за работу фасовщиком продуктов предлагают до 200 тысяч рублей

Еще в описании вакансии сказано, что работодатель предоставляет двухразовое комплексное питание, правда, за деньги, и бесплатный трансфер от места проживания до места работы.
Соискатели, которые согласятся на это предложение, смогут бесплатно, на время смены, жить либо в хостеле, либо в общежитии. Зарплата будет выдаваться два раза в месяц.
Ранее «Наш город» писал о топ-10 вакансий для специалистов производственной сферы — вверху списка оказалась вакансия сварщика в Тюмени, который за свои труды в месяц может получать до 500 тысяч рублей.