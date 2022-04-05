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В Тюмени за работу фасовщиком продуктов предлагают до 200 тысяч рублей

5 апреля 06:37
Фото: 1Mi
На известном сайте объявлений размещены вакансия тюменского предприятия, которое ищет на склады и производства сотрудников, готовых на работу вахтовым методом от 30 смен. Заработную плату таким работникам предлагают в размере от 180 000 до 200 000 рублей.

Еще в описании вакансии сказано, что работодатель предоставляет двухразовое комплексное питание, правда, за деньги, и бесплатный трансфер от места проживания до места работы.

Соискатели, которые согласятся на это предложение, смогут бесплатно, на время смены, жить либо в хостеле, либо в общежитии. Зарплата будет выдаваться два раза в месяц.

Ранее «Наш город» писал о топ-10 вакансий для специалистов производственной сферы — вверху списка оказалась вакансия сварщика в Тюмени, который за свои труды в месяц может получать до 500 тысяч рублей.

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