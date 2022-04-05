Особняк конца XVIII века продают за 1 рубль в Тобольске

Стоит он в историческом квартале Тобольска, по соседству с домом-музеем Романовых.
Указывается, что его площадь составляет около 3 тысяч кв. м., а на его участке можно расположить учебно-образовательные объекты. За участок просят 2 653 000 рублей, в то время как стоимость здания не превышает рубля, но выставили такую цену при условии, что за семь лет с момента покупки новый хозяин отреставрируют здание.
Ранее «Наш город» писал, что в центре Тюмени за почти 15 миллионов рублей продавали дом с двумя этажами, возведенный в 1913 году, принадлежавший купцам Переваловым.