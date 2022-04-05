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Особняк конца XVIII века продают за 1 рубль в Тобольске

5 апреля 08:29
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской област
В Тобольске выставили на торги жилой особняк, возведенный в стиле классицизма в конце 18 столетия, сообщает в своем Telegram-канале департамент имущественных отношений Тюменской области. Дом жилой, носящий статус объектов культурного наследия в масштабах региона.

Стоит он в историческом квартале Тобольска, по соседству с домом-музеем Романовых.

Указывается, что его площадь составляет около 3 тысяч кв. м., а на его участке можно расположить учебно-образовательные объекты. За участок просят 2 653 000 рублей, в то время как стоимость здания не превышает рубля, но выставили такую цену при условии, что за семь лет с момента покупки новый хозяин отреставрируют здание.

Ранее «Наш город» писал, что в центре Тюмени за почти 15 миллионов рублей продавали дом с двумя этажами, возведенный в 1913 году, принадлежавший купцам Переваловым.

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#Новости#Продажа#Тобольск#Валерия Карашлийска#Общество
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