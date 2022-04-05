На тюменской объездной в районе Червишевского тракта собиралась пробка в 7 километров

Авто публикации, приложив фото с места, написала: «Передаю привет всем, кто второй день в этой бордовой пробке! И спасибо ответственным за эти дорожные работы…».
Другой тюменец посоветовал всем недовольным автолюбителям пересесть на общественный транспорт и подчеркивает, что тогда «и дороги бы целее были».
«Дороги делают — не нравится, не делают — тоже возмущаетесь, вы уже определитесь, что нужно вам»,высказался подписчик паблика Антон Ф.
Известно, что причина затрудненного дорожного движения второй день в том, что в настоящее время на объездной продолжается ямочный ремонт. Строители приводят в порядок изношенное за зимний сезон дорожное полотно, об этом вчера рассказали в региональном ГУС. Капитальный ремонт строители начнут, когда позволит погода.
Ранее «Наш город» писал о вечерней пробке длиной в 6 км: тогда спецтехника перекрыла одну из полос движения, а машины двигались не быстрее 5 км/ч.