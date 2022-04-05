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На тюменской объездной в районе Червишевского тракта собиралась пробка в 7 километров

5 апреля 04:55
Фото: Скрин 2 ГИС из группы "ЧС Тюмень" в Вконтакте
Этим утром тюменские автомобилисты, ехавшие по объездной около Червишевского тракта, попали в очень серьезный дорожный затор, растянувшийся на 7 километров. Скорость движения автомобилей вынужденно снизилась до 15 км/час. Об обстановке на дороге водители рассказали в соцсетях.
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Тюмень

Авто публикации, приложив фото с места, написала: «Передаю привет всем, кто второй день в этой бордовой пробке! И спасибо ответственным за эти дорожные работы…».

Другой тюменец посоветовал всем недовольным автолюбителям пересесть на общественный транспорт и подчеркивает, что тогда «и дороги бы целее были».

«Дороги делают — не нравится, не делают — тоже возмущаетесь, вы уже определитесь, что нужно вам»,высказался подписчик паблика Антон Ф.

Известно, что причина затрудненного дорожного движения второй день в том, что в настоящее время на объездной продолжается ямочный ремонт. Строители приводят в порядок изношенное за зимний сезон дорожное полотно, об этом вчера рассказали в региональном ГУС. Капитальный ремонт строители начнут, когда позволит погода.

Ранее «Наш город» писал о вечерней пробке длиной в 6 км: тогда спецтехника перекрыла одну из полос движения, а машины двигались не быстрее 5 км/ч.

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