На тюменской объездной в районе Червишевского тракта собиралась пробка в 7 километров

Известно, что причина затрудненного дорожного движения второй день в том, что в настоящее время на объездной продолжается ямочный ремонт. Строители приводят в порядок изношенное за зимний сезон дорожное полотно, об этом вчера рассказали в региональном ГУС. Капитальный ремонт строители начнут, когда позволит погода.