В Тюмени залатали объездную дорогу в районе Червишевского тракта

Позже, когда позволят погодные условия, этому путепроводу устроят капитальный ремонт. Запланирована замена верхних слоев дороги по бетонному основанию, работы по гидроизоляции и ремонт ливневой канализации.
Ожидается, что в летний сезон на этом участке уплотнится поток транспорта, дорожное движение станет более интенсивным.
«Во время ремонта придется стоять в пробке»,предупреждают в ГУС.
Ранее «Наш город» писал о планах тюменских властей построить две новые развязки на пересечении улиц Дружбы-Мельникайте и на Червишевском тракте.