В Тюмени залатали объездную дорогу в районе Червишевского тракта

На тюменской Объездной дороге в районе Червишевского тракта отремонтировали ямы и убрали выступающую арматуру. После зимы средняя полоса была сильно изношена, местами отсутствовал верхний слой асфальта, торчала проволока. Специалисты на время восстановили асфальтовое покрытие. Об этом рассказали в областном ГУС.

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