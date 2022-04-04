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В Тюмени залатали объездную дорогу в районе Червишевского тракта

4 апреля 09:58
Фото: Пресс-служба ГУС по Тюменской области
На тюменской Объездной дороге в районе Червишевского тракта отремонтировали ямы и убрали выступающую арматуру. После зимы средняя полоса была сильно изношена, местами отсутствовал верхний слой асфальта, торчала проволока. Специалисты на время восстановили асфальтовое покрытие. Об этом рассказали в областном ГУС.
Сюжет
Тюмень
Фото: Пресс-служба ГУС по Тюменской области

Позже, когда позволят погодные условия, этому путепроводу устроят капитальный ремонт. Запланирована замена верхних слоев дороги по бетонному основанию, работы по гидроизоляции и ремонт ливневой канализации.

Ожидается, что в летний сезон на этом участке уплотнится поток транспорта, дорожное движение станет более интенсивным.

Фото: Пресс-служба ГУС по Тюменской области

«Во время ремонта придется стоять в пробке»,предупреждают в ГУС.

Ранее «Наш город» писал о планах тюменских властей построить две новые развязки на пересечении улиц Дружбы-Мельникайте и на Червишевском тракте.

#Новости#Тюмень#Дороги#Ремонт#Валерия Карашлийска#Город
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