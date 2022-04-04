В Тюмени после капремонта в трех детских садах откроют 585 дополнительных мест

В прошлом году в Тюмени ввели в эксплуатацию 9 детсадов на 4 000 детей. В общей сложности 65 000 малышей посещают дошкольные учреждения, сообщил Руслан Кухарук. В планах до конца 2023 года ещё 4 подобных объекта на 1 548 мест.

«Планируется выполнение капитального ремонта: в 2022 году – дошкольное отделение МАОУ СОШ № 89 по ул. Мельничной, 80, д/с № 112 по ул. Волгоградской, 14а; в 2023 году – МАДОУ детский сад № 78 по ул. Федюнинского, 11б»сообщает глава города. В них будет открыто 585 дополнительных мест, из них для детей до 3 лет – 485 мест. Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Рощино планируется построить детский сад. Он должен появиться в районе Утешевский к 2027 году. Здесь же обсуждаются планы по строительству завода и спортплощадки.