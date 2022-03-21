Буцаев рассказал об итогах опроса на тему осведомленности россиян о регоператорах

Также оказалось, что 74 процента из числа тех, кто осведомлен о мусорной реформе, оценивают ее положительно. А всего о том, как она идет, в курсе 68 процентов жителей страны. 48 процентов респондентов считают, что эта реформа - положительное явление, 26 процентов - что скорее положительное. Негативно ее оценивают 20 процентов опрошенных среди тех, кто осведомлен о ней. Шесть процентов затруднились ответить на этот вопрос.