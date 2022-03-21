Буцаев рассказал об итогах опроса на тему осведомленности россиян о регоператорах

Как сообщает tass.ru со ссылкой на информацию Буцаева, 73 процента тех, кто пользуется коммунальной услугой по вывозу ТКО, осведомлены о работе своего специализированного регионального оператора. То есть количество таковых выросло почти четырехкратно с 2019 года, когда началась мусорная реформа и возник институт регоператоров. Сейчас территория России поделена на 287 зон ответственности 183 региональных операторов.
«В целом можно говорить, что имеется позитивный тренд на осведомленность населения о функционировании реформы обращения с ТКО», — отметил Буцаев.
Для сравнения: в 2019 году 57 процентов жителей страны не знали, кто такие регоператоры, а 22,6 процента вообще не слышали, что таковые существуют.
По данным заместителя Буцаева по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, лучше всего о работе регоператоров знают в Калининградской, Смоленской областях, Ненецком автономном округе (86 процентов), а также в Бурятии, Магаданской, Омской, Оренбургской областях и Забайкальском крае (84 процента).
«Мы видим, что здесь люди информированы хорошо», - отметил Карелов. Но при этом в плане информированности особенно выделяются те регионы, где есть проблемы в работе самого регоператора. А там, где ситуация с утилизацией мусора стабильна и хорошо налажена, у населения не вызывает интерес то, за счет чего все работает.
Также оказалось, что 74 процента из числа тех, кто осведомлен о мусорной реформе, оценивают ее положительно. А всего о том, как она идет, в курсе 68 процентов жителей страны. 48 процентов респондентов считают, что эта реформа - положительное явление, 26 процентов - что скорее положительное. Негативно ее оценивают 20 процентов опрошенных среди тех, кто осведомлен о ней. Шесть процентов затруднились ответить на этот вопрос.
68 процентов опрошенных не видят серьезных проблем, которые были бы связаны с вывозом отходов или с тем, как обновляется автопарк мусоровозов в месте проживания. О том, что вообще отсутствуют проблемы с вывозом мусора, заявил 41 процент респондентов, а том, что они незначительны, — 27 процентов респондентов. Лишь 17 процентов отметили наличие серьезных проблем в этой сфере. Еще 15 процентов затруднились с ответом на данный вопрос.
Телефонный опрос проводился только среди совершеннолетних россиян, проживающих в 85 субъектах РФ.